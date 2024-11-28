Политолог оценил идею мобилизовать 18-летних мужчин на Украине

Мобилизация 18-летних мужчин не поможет Вооруженным силам Украины, такой шаг может быть сделан на фоне неудач на фронте. Об этом 360.ru рассказал политолог, историк Сергей Станкевич.

По его мнению, это решение будет бессмысленным ужесточением конфликта. Эксперт подчеркнул, что рационально объяснить отправку неопытных людей в зону проведения военной операции не получится.

«Положение Украины становится все хуже, фронт просто расползается, потому что воевать некому. Те, кто еще остаются в окопах, — процентов 80 насильственно мобилизованные, пойманные на улицах, засунутые в автобусы, за три дня чему-то обучены и брошенные. Они сами по себе не бойцы. Идет массовое дезертирство», — сказал Станкевич.

Политолог добавил, что на Украине уже произошла демографическая катастрофа, при этом решение понизить возраст мобилизованных может усугубить ситуацию.

Накануне президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

Ранее эксперт объяснил, кто может помешать мобилизации 18-летних на Украине.