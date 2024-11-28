Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Политолог оценил идею мобилизовать 18-летних мужчин на Украине

Политолог Станкевич: ВСУ могут мобилизовать 18-летних мужчин на фоне неудач

close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Мобилизация 18-летних мужчин не поможет Вооруженным силам Украины, такой шаг может быть сделан на фоне неудач на фронте. Об этом 360.ru рассказал политолог, историк Сергей Станкевич.

По его мнению, это решение будет бессмысленным ужесточением конфликта. Эксперт подчеркнул, что рационально объяснить отправку неопытных людей в зону проведения военной операции не получится.

«Положение Украины становится все хуже, фронт просто расползается, потому что воевать некому. Те, кто еще остаются в окопах, — процентов 80 насильственно мобилизованные, пойманные на улицах, засунутые в автобусы, за три дня чему-то обучены и брошенные. Они сами по себе не бойцы. Идет массовое дезертирство», — сказал Станкевич.

Политолог добавил, что на Украине уже произошла демографическая катастрофа, при этом решение понизить возраст мобилизованных может усугубить ситуацию.

Накануне президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

Ранее эксперт объяснил, кто может помешать мобилизации 18-летних на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами