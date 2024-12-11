В офисе Зеленского назвали «неприемлемой позицией» требование снизить возраст мобилизации

Европейский союз (ЕС) поднимал вопрос о мобилизации и снижении призывного возраста на Украине. Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда».

По ее словам, Киев не может принять критику и требования о снижении призывного возраста, «поскольку нет системы планирования, тренировок и оснащения украинских бригад» со стороны Европы. Неспособность союзников обеспечить ВСУ нельзя переводить в плоскость снижения возраста призыва в республике, указала Стефанишина.

«ЕС может сыграть большую роль именно в тренировке украинских военных... Способности здесь большие — вопросы в планировании. При надлежащем планировании и оснащении, безусловно, вопрос мобилизации не будет предметом таких дискуссий. Поэтому, конечно, это [призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет] скажем так, — неприемлемая позиция», — резюмировала Стефанишина.

4 декабря глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

До этого газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее Зеленский нашел альтернативу снижению призывного возраста.