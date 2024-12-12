Очевидец рассказал, как ВСУ убили девушку-волонтера в Курской области

Военнослужащие ВСУ убили 21-летнюю девушку-волонтера, которая развозила обеды жителям одного из приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом военным следователям рассказал очевидец преступления Руслан Коробов, передает ТАСС.

«Девочку с водителем убили, они обед развозили», — заявил Коробов, добавив, что она работала с ним в одной фирме.

При этом местный житель подчеркнул, что ВСУ начали убивать мирное население региона еще до вторжения. По его словам, в начале лета частные дома мирных жителей в селе, где он живет, подвергались минометным обстрелам.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

12 декабря в Минобороны сообщили об освобождении курского села Новоивановка. А накануне в МО заявили о возвращении под российский контроль двух других населенных пунктов — Дарьино и Плехово.

Ранее появились кадры, как ВСУ лишились танка Abrams в Курской области.