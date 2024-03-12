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Нарышкин сравнил Россию при Путине с кораблем

Нарышкин: Россия при Путине нашла свой фарватер и уверенно следует ему

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным, подобно современному кораблю, нашла свой фарватер и уверенно следует ему. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала »Разведчик».

«Россия для меня — это мощный и современный корабль, уверенно плывущий вперед по волнам, невзирая на штормы и бури», — написал директор СВР.

Он напомнил, что последние четверть века у штурвала этого корабля стоит президент Владимир Путин — капитан, под чьим руководством страна идет к намеченным целям. Среди них: благополучие и процветание россиян, защита семьи, материнства и детства, обеспечение гражданских прав и свобод, укрепление международного мира; суверенитет, независимость и безопасность.

Некоторые решения, которые принимает президент, Нарышкин счел «непростыми и непопулярными», но, всегда «тщательно обдуманными и взвешенными».

«Россия во главе с <…> Путиным нашла свой путь и уверенно следует ему», — заключил директор СВР.

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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