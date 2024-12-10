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Лукашенко сообщил, что пусковая установка у «Орешника» является белорусской

Лукашенко: Белоруссия получит ракеты «Орешник» во второй половине 2025 года

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Shamil Zhumatov/AP

В российском ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка белорусская. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

«В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту РФ Владимиру Путину — «Газета.Ru») сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает. Поэтому вот давайте вместе двигаться», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы работников предприятия «ПОЖСНАБ» в Борисове.

Он рассказал, что Путин согласился поставить Белоруссии ракеты для «Орешника», а пусковую установку белорусы соберут сами. Это произойдет во второй половине 2025 года, добавил президент.

Лукашенко рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения этого ракетного комплекса в Белоруссии.

Накануне МИД России заявлял, что Запад услышал сигнал после заявления об «Орешнике» в Белоруссии.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия.

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