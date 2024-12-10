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Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия

Лукашенко: в Белоруссию были завезены десятки ядерных боеголовок

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на территории страны действительно размещено ядерное оружие. Об этом пишет «БелТА».

Во вторник, 10 декабря, глава республики пообщался с работниками машиностроительного завода «Пожснаб» в городе Борисове и ответил на их вопросы. При этом один из вопросов касался размещения в государстве ядерного оружия и возможной отправки сюда российского ракетного комплекса «Орешник».

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они (политические оппоненты — «Газета.Ru») говорят, что это шутка, значит, они прозевали», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что применение ядерного оружия — это огромная ответственность. После событий 1945 года, когда американские войска сбросили соответствующие бомбы на города Хиросиму и Нагасаки в Японии, «красную кнопку» никто больше не нажимал. Но, по словам президента, в случае попыток недружественных государств нарушить границы Белоруссии «ответ будет мгновенным».

«Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие», — подчеркнул глава республики.

В то же время Лукашенко уточнил, что сейчас в стране находится не стратегическое, а тактическое ядерное оружие.

Ранее в Генеральном штабе Белоруссии назвали цель возможного размещения комплекса «Орешник» на территории страны.

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