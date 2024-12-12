Эксперт раскрыл, может ли РФ применить «Орешник» в ответ на удары по Таганрогу

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что Россия вновь может атаковать территорию Украины новейшим гиперзвуковым комплексом «Орешник» в ответ на удары ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Специалист напомнил, что «Орешник» еще не встал на вооружение ракетных войск РФ. Кроме того, по его словам, важно выбрать подходящую цель.

«Есть такая негласная военная бухгалтерия. Что цель должна быть дороже, чем применяемые по ней боеприпасы. Причем не только в денежном выражении, но и в политическом, экономическом, финансовом и информационно-психологическом значении. Если есть такая цель «Орешника», то, безусловно, мы нанесем такой удар», — отметил Литовкин.

Как сказала Сингх, Москва может принять решение об очередном ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине «в ближайшие дни». При этом она подчеркнула, что не может сообщить подробности, в том числе о том, где именно РФ может нанести удар.

Аналогичную информацию предоставило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США. По словам собеседника издания, «Россия может провести еще одно испытание «Орешника» в ближайшие дни».

В среду в Минобороны России заявили, что удар, нанесенный американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа. Необходимые меры будут приняты, заверили в ведомстве.

Ранее стало известно, сколько ATACMS сбили над Таганрогом.