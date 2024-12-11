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В США заявили, что Россия может ударить «Орешником» по Украине «в ближайшие дни»

Reuters: Россия может вновь ударить «Орешником» по Украине в ближайшие дни

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Россия вновь может ударить «Орешником» по Украине в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По словам собеседника агентства, «Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие дни».

Он также заявил, что потенциальный удар новейшей ракетной системой средней дальности – якобы еще один способ «терроризировать Украину».

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник». Как отметил российский лидер, достаточное количество «Орешников» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

При этом Путин в своем обращении 21 ноября подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали запуск «Орешника» предупредительным сигналом.

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