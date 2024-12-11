В Пентагоне заявили, что Россия в ближайшее время может ударить по Украине «Орешником»

Москва может принять решение об очередном ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине «в ближайшие дни». Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга, передает Associated Press.

Она подчеркнула, что не может сообщить подробности, в том числе о том, где именно Россия может нанести удар.

Аналогичную информацию предоставило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США. По словам собеседника издания, «Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие дни».

В среду в Минобороны России заявили, что удар, нанесенный американскими ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без ответа. Необходимые меры будут приняты, заверили в ведомстве.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал «Орешник» заменой ядерному оружию.