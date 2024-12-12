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Стало известно, сколько ATACMS сбили над Таганрогом

МО РФ: две из шести ракет ATACMS сбиты системами ПВО над Таганрогом

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Минобороны России

Системы противовоздушной обороны сбили две из шести ракет ATACMS над Таганрогом. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, две ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», еще четыре отклонили с курса средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие среди личного состава ВС РФ.

«Получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке», — говорится в сообщении.

До этого полковник, военный обозреватель Виктор Баранец высоко оценил работу российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при атаке ВСУ по Таганрогу.

Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия может принять решение об очередном ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине «в ближайшие дни».

Ранее ирландский журналист осудил украинские удары ракетами ATACMS по Таганрогу.

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