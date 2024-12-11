В Белгородской области рассказали об атаках со стороны ВСУ за сутки

Украинские военные за минувшие сутки выпустили 34 снаряда и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одними из целей стали поселок Малиновка и село Щетиновка в Белгородском районе. В сторону этих населенных пунктов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть боеприпасов и один дрон, тем не менее удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

«В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся обстрелу с применением пяти артиллерийских снарядов. Последствий нет», — говорится в публикации.

Волоконовский район, в свою очередь, подвергся атаке одного украинского беспилотника. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили летательный аппарат. Никаких повреждений инфраструктуры и домов зафиксировано не было, уточнил глава Белгородской области.

Он добавил, что в Грайворонском муниципальном округе военные ВСУ обстреляли сразу четыре населенных пункта. Всего по селам Козинка, Безымено, Сподарюшино и Дроновка был выпущен 21 снаряд. Однако никто из местных жителей не пострадал.

Еще два боеприпаса украинские солдаты использовали, чтобы нанести удар по селу Староселье в Краснояружском районе. Кроме того, населенные пункты Шебекино и Мухин в Шебекинском муниципальном округе подверглись атакам двух БПЛА.

«Без последствий», — написал Гладков.

Ранее три украинских беспилотника атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области.