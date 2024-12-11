Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской областью

Днем 11 декабря над территорией Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат сбили в 12:50 мск. Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Украинские военные за минувшие сутки выпустили 34 снаряда и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, одними из целей стали поселок Малиновка и село Щетиновка в Белгородском районе. В сторону этих населенных пунктов бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили шесть боеприпасов и один дрон, тем не менее удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Также ночью 11 декабря над территорией Брянской области сбили 14 беспилотников ВСУ.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.