На Украине хотят заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада

Программа по созданию ударных беспилотников большой дальности, которые в потенциале могли бы заменить западные дальнобойные ракеты, лежит в основе украинского оборонного производства. Об этом рассказали The Washington Post (WP) источники среди украинских чиновников.

«В то время как украинские власти готовятся к возможному резкому сокращению западной военной помощи в следующем году, они пытаются нарастить собственное производство вооружений», — говорится в публикации.

Как уточняет газета, особенно это касается систем вооружения, которые могут наносить удары в глубине российской территории. Киев планирует создать дальнобойные беспилотники для того, чтобы заменить ракеты, которые поставляются западными правительствами.

Источники WP указали, что программа по созданию беспилотников в настоящее время находится в приоритете, поскольку их можно легко и быстро производить. Однако военные аналитики, которых опросила газета, выразили сомнение, что дроны повлияют на ход конфликта.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил об испытании новой ракеты «Рута», они проходят успешно. Однако он не стал раскрывать ее тактико-технические характеристики.

6 декабря Зеленский рассказал, что Украина применила в боевых условиях новую ракету-дрон «Пекло». Этот дрон — разработка украинской оружейной промышленности. Ракета развивает скорость до 700 км/ч, максимальное расстояние полета ограничено 700 километрами.

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.