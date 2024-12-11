Средства ПВО за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ в Брянской области

Ночью 11 декабря над территорией Брянской области сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

Незадолго до этого глава Таганрога Светлана Камбулова заявляла об атаке беспилотных летательных аппаратов. Она призывала жителей города спуститься на нижние этажи, в подвал, или найти место без окон, сесть на пол. По данным Telegram-канала SHOT, в небе над Таганрогом на фоне предупреждения о ракетной опасности произошло минимум 10 взрывов.

После ночной ракетной атаки на Таганрог пострадало промышленное предприятие. В настоящее время уточняется объем повреждений. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.