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Новые власти Сирии развернут патрули безопасности по всей стране

Новые власти Сирии развернут патрули для обеспечения безопасности по всей стране

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Переходное правительство Сирии намерено развернуть патрули для обеспечения безопасности на всей территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

В среду кабинет министров, подчинявшийся бывшему президенту Сирии Башару Асаду, передал все дела переходному правительству под руководством Мухаммеда аль-Башира. Исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир накануне рассказал, что в арабской республике сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из «правительства спасения». По его словам, правительство займется обеспечением безопасности и сохранением стабильности государственных институтов для предупреждения распада страны.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в Москву. Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.

Ранее оппозиция Сирии отменила комендантский час в Дамаске.

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