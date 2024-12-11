Вооруженная оппозиция Сирии отменила комендантский час в Дамаске и прилегающих районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Комендантский час в Дамаске ввели 8 декабря с 16:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с московским).

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в столицу РФ. Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.

Ранее очевидцы рассказали о массовом разграблении в Дамаске.