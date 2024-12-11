Украинский премьер заявил о намерении ФРГ передать ВСУ шестую систему IRIS-T

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил намерение передать украинским войскам шестую систему ЗРК IRIS-T и пусковые установки Patriot до конца года.

По словам Шмыгаля, Шольц выступил с соответствующим заявлением во время VII украинско-германского экономического форума.

2 декабря канцлер Германии встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и объявил о передаче нового пакета военной помощи Украине на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В середине ноября Шольц говорил, что поддержка Украины не должна осуществляться в ущерб будущему Германии и за счет пенсионеров. При этом он отметил, что действия, которые были направлены на организацию поддержки, являются правильными.

11 декабря журнал The National Interest писал, что США могут передать свои ядерные бомбы B-61 Польше или Украине в качестве ответного шага на применение Россией ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске. Как напоминает NI, бомбы B-61 на протяжении многих лет размещались в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Ранее Зеленский попросил у Запада более 10 комплексов Patriot.