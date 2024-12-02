Шольц встретился с Зеленским в Киеве

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, который показал главе немецкого правительства беспилотники ВСУ с «умным компонентом». Об итогах встречи лидер Украины рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вместе с канцлером Олафом Шольцем осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей. <...> Благодарю Германию за столь важную поддержку нашего оборонного потенциала», — написал Зеленский.

Как пишет издание «Страна.ua», под «умными дронами» украинский лидер мог иметь в виду беспилотники с искусственным интеллектом, которые могут наводиться на цель без помощи оператора.

Кроме того, Шольц объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на €650 млн, в который войдут танки Leopard 1, дроны, а также системы ПВО IRIS-T.

Визит канцлера ФРГ в Киев стал первым за последние два с половиной года. В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Китай и назвала свой визит началом мирного урегулирования конфликта на Украине. Приведут ли усилия германских политиков к завершению военных действий — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Кремле прокомментировали визит Шольца в Киев.