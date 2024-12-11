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В НАТО хотят повысить количество производимого в альянсе оружия

Bloomberg: членам НАТО может потребоваться до 3% ВВП на производство вооружений

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U.S. Navy

Североатлантический альянс планирует обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, что может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

«По словам чиновников, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры носят закрытый характер, в соответствии с планом правительствам предстоит выполнить более высокие требования к возможностям, в том числе по боеприпасам, уже в следующем году», — говорится в сообщении.

Агентство утверждает, что страны НАТО взяли на себя обязательство увеличить расходы для якобы противодействия предполагаемой угрозе Европе со стороны президента России Владимира Путина.

Кроме того, отмечают источники, свою роль также сыграли и требования нового президента США Дональда Трампа, который подтолкнул членов Североатлантического альянса взять на себя большую долю оборонных обязанностей.

Неназванные чиновники в беседе с Bloomberg подчеркнули, что, хотя цель и состоит в том, чтобы согласовать цели между министрами иностранных дел и обороны НАТО к саммиту лидеров в Гааге в июне, этот срок может оказаться сложным для реализации.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны тратить на оборону больше, чем 2% валового внутреннего продукта. За день до этого он сообщил, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство Североатлантического альянса при помощи ракет и дронов.

Ранее еврокомиссар по обороне призвал к «большому взрыву» ради сдерживания России.

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