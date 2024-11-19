Генсек НАТО призвал страны альянса тратить на оборону больше средств

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны тратить на оборону больше, чем 2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает ТАСС.

«То, что мы достигли 2% ВВП, хорошо, но этого явно недостаточно. Нам необходимо убедиться в том, что мы тратим больше», — сказал Рютте по прибытии на заседание министров обороны стран Евросоюза в Брюссель.

18 ноября генсек НАТО заявил, что Россия якобы неоднократно нарушала воздушное пространство Североатлантического альянса при помощи ракет и дронов. Он отметил, что альянс готов защищать всех своих союзников, и подчеркнул важность защиты безопасности НАТО в районе Черного моря.

14 ноября Рютте заявил, что главными задачами Североатлантического альянса, помимо оказания военной помощи Украине, являются увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружения. По его словам, текущие расходы членов военного блока на оборону в размере 2% от ВВП являются недостаточными и их необходимо повысить. Еще одна проблема заключается в том, что страны НАТО производят недостаточно вооружения, отметил генсек.

Ранее глава НАТО признал сложное положение Украины на фронте.