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Еврокомиссар по обороне призвал к «большому взрыву» ради сдерживания России

Еврокомиссар Кубилюс призвал к большому взрыву в обороне для сдерживания России

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Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал к «большому взрыву» в оборонных расходах Евросоюза ради сдерживания России. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

Он утверждает, что Россия якобы будет готова напасть на страны Евросоюза и НАТО до 2030 года.

«Мы должны перейти от того, что некоторые называют постепенным улучшением наших оборонных возможностей, к какому-то подходу «большого взрыва». Вопрос в том, есть ли у нас достаточно политической воли, чтобы защитить себя?» — сказал Кубилюс.

По словам еврокомиссара, Европа нуждается в быстром вливании огромных средств в оборону в размере €500 миллиардов в течение следующего десятилетия.

«Я вижу необходимость тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина. Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы мы тратили столько времени, сколько тратим сейчас на обсуждение Трампа, на обсуждение наших оборонных планов», — подчеркнул он.

24 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз за год. По его словам, президент РФ Владимир Путин «полностью переключился на военную экономику».

В марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюзу необходимо продолжить политику усиления вооруженных сил стран, которые входят в блок, а также начать производство новых вооружений в целях обороны.

Ранее Орбан констатировал усиление России и ослабление Запада.

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