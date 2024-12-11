МИД призвал россиян избегать мест массового скопления людей в Сирии

Посольство России в Сирии работает в условиях крайне высоких угроз безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Наша дипломатическая миссия в Дамаске продолжает работать, но продолжает работать в условиях крайне высоких угроз безопасности», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона призывает россиян в Сирии максимально соблюдать меры предосторожности и избегать скопления людей.

По ее словам, все предупреждения в отношении посещения Сирии остаются в силе.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в столицу РФ. Как заявили в Кремле, президент страны Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.

Ранее в Кремле не смогли назвать количество российских военных в Сирии.