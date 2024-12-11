В Кремле не смогли назвать количество российских военных в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что не может назвать точное число российских военных, которые остаются в Сирии.

По словам Пескова, с момента падения режима Башара Асада прошло слишком мало времени, но Москва поддерживает контакты с новыми сирийскими властями, так как в республике находятся российские объекты и российские военные.

На вопрос журналиста, сколько российских военных находятся сегодня в Сирии, Песков заявил, что не может назвать конкретные цифры.

«Это могут сказать только наши военные, я цифры привести не могу», — ответил официальный представитель Кремля.

До этого верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что процесс смены власти в Сирии был спланирован США и Израилем при содействии некой «соседней страны».

При этом он подчеркнул, что США и Израиль были «основными заговорщиками». Как сказал Хаменеи, у иранского руководства есть соответствующие доказательства.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.