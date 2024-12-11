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Российские военнослужащие форсировали реку Волчья возле Курахово

Рогов сообщил о форсировании российскими войсками реки Волчья возле Курахово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие армии России форсировали реку Волчья возле города Курахово в Донецкой народной республике, заходя в тыл украинским вооруженным формированиям. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Российские войска форсировали реку северо-западнее Курахово — со стороны поселка Старые Терны, отметил он.

«Тем самым продолжая заходить в тыл группировки ВСУ», — уточнил Рогов и добавил, что украинские солдаты продолжают оказывать сопротивление в Курахово.

Накануне источник ТАСС в силовых структурах заявил, что попытки ВСУ выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше противники пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие, добавил он.

9 декабря полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что украинская армия скоро потеряет контроль над пятью городами. По его словам, после Курахово российская армия начнет наступление в сторону Покровска, поскольку этот населенный пункт является крупным логистическим центром, от которого будет многое зависеть.

Ранее генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте.

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