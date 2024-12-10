В городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) началось неорганизованное бегство украинских военнослужащих. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Достаточно много групп ВСУ пытаются неорганизованно сбежать из Курахова. Это в большей степени территориальная оборона и насильно мобилизованные», — заявил он.

По словам Рогова, организованное сопротивление украинской армии в черте города продолжается. Он добавил, что бои перекинулись на западную часть Курахово. Председатель комиссии подчеркнул, что ВС РФ находятся в нескольких сотнях метров от здания городского совета.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия скоро потеряет контроль над пятью городами. По его словам, после Курахово российская армия начнет наступление в сторону Покровска, поскольку этот населенный пункт является крупным логистическим центром, от которого будет многое зависеть.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года.