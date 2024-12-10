Стало известно о попытках ВСУ выводить остатки войск из Курахова

Вооруженные силы Украины пытаются массово выводить остатки войск из Курахова в ДНР. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его словам, попытки ВСУ выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше противники пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие.

В то же время в городе еще остаются солдаты из украинских формирований, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.

До этого военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы России улучшили тактическое положение на Купянском направлении. По его словам, это удалось сделать в связи с ослаблением некоторых участков украинских войск. Силы РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Лозовая и Зеленый Гай.

Для стабилизации ситуации командование ВСУ направило дополнительные резервы на Купянское направление, заключил Марочко.

Ранее штурм Купянска российской армией попал на видео.