Хуситы атаковали город Ашкелон и район Яффо в Тель-Авиве

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали израильский город Ашкелон и район Яффо в Тель-Авиве с использованием беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сариа, утром 10 декабря военно-воздушные силы хуситов провели две операции, атаковав военные объекты «в районах Яффо и Ашкелон с использованием двух беспилотников».

8 декабря новостной портал Ynet, ссылаясь на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщал, что израильские ВВС перехватили выпущенную из Йемена в сторону Израиля ракету.

3 декабря Сариа заявлял, что йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли три удара по территории Израиля за 48 часов.

26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля.

Сразу после этого Израиль нанес авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене. Согласно публикации ЦАХАЛ, в операции участвовали истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты ВВС Израиля. Они атаковали военные объекты хуситов в 1,8 тыс. км от израильской территории.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее в ВС США рассказали об атаке хуситов на американские корабли в Аденском заливе.