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ЦАХАЛ назвал цели авиаударов по Йемену

Израиль подтвердил авиаудары по военным объектам хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила нанесение авиаударов по электростанциям и морскому порту Ходейда в Йемене.

Согласно публикации, в операции участвовали истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты ВВС Израиля. Они атаковали военные объекты хуситов в 1,8 тыс. км от израильской территории.

«Среди целей были электростанции и морской порт для импорта нефти, которые использовались... хуситами для доставки в регион иранского оружия, а также военных поставок и нефти», — говорится в посте.

Уточняется, что удар стал ответом на недавние нападения хуситов на Израиль. В ЦАХАЛ считают, что в течение последнего года хуситы действовали под руководством и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами, чтобы напасть на Израиль, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальные морские перевозки.

Накануне средства ПВО Израиля сбили ракету, выпущенную из Йемена. 26 сентября лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси объявил о начале нового этапа операций в поддержку палестинцев в секторе Газа против Израиля.

Ранее хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новой ракетой.

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