Хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» трижды атаковали Израиль

Йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли три удара по территории Израиля за 48 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» за последние 48 часов провели три военные операции против израильского противника», — сказал Сариа.

По его словам, в ходе двух операций с использованием беспилотников были уничтожены две израильские цели на севере оккупированной Палестины. В ходе еще одной операции несколько беспилотников атаковали критически важный объект в районе Умм-эш-Рашраш на юге оккупированной Палестины.

Под «оккупированной Палестиной» официальные лица «Ансар Аллах» понимают территорию Израиля, в том числе Тель-Авив и Ашкелон.

Накануне хуситы нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с применением «гиперзвуковой ракеты».

Ранее Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией.