Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хуситы вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» трижды атаковали Израиль

Хуситы и «Исламское сопротивление Ирака» трижды ударили по Израилю за 48 часов

close
Reuters

Йеменские хуситы совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» нанесли три удара по территории Израиля за 48 часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя хуситов Яхьи Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» за последние 48 часов провели три военные операции против израильского противника», — сказал Сариа.

По его словам, в ходе двух операций с использованием беспилотников были уничтожены две израильские цели на севере оккупированной Палестины. В ходе еще одной операции несколько беспилотников атаковали критически важный объект в районе Умм-эш-Рашраш на юге оккупированной Палестины.

Под «оккупированной Палестиной» официальные лица «Ансар Аллах» понимают территорию Израиля, в том числе Тель-Авив и Ашкелон.

Накануне хуситы нанесли удар по району Яффо в Тель-Авиве с применением «гиперзвуковой ракеты».

Ранее Канада объявила движение йеменских хуситов террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами