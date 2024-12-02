Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВС США рассказали об атаке хуситов на американские корабли в Аденском заливе

CENTCOM: США сбили выпущенные по судам БПЛА и ракеты хуситов в Аденском заливе

close
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Эсминцы военно-морских сил США сбили выпущенные по американским торговым судам правящим в Йемене шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы) беспилотники и ракеты в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

1 декабря военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали 16 крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

По данным CENTCOM, вражеские ракеты и дроны сбивали эсминцы USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77). В общей сложности удалось уничтожить три противокорабельные баллистические ракеты, три БПЛА и одну противокорабельную крылатую ракету.

По данным американского ведомства, в ходе атаки со стороны «Ансар Алла» никто не пострадал, кораблям не был нанесен ущерб.

Также 13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что йеменские хуситы атаковали беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами два эсминца США, когда суда проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Американские корабли не получили повреждений.

Ранее арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами