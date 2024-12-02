В ВС США рассказали об атаке хуситов на американские корабли в Аденском заливе

Эсминцы военно-морских сил США сбили выпущенные по американским торговым судам правящим в Йемене шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы) беспилотники и ракеты в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

1 декабря военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что мятежники атаковали 16 крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море.

По данным CENTCOM, вражеские ракеты и дроны сбивали эсминцы USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77). В общей сложности удалось уничтожить три противокорабельные баллистические ракеты, три БПЛА и одну противокорабельную крылатую ракету.

По данным американского ведомства, в ходе атаки со стороны «Ансар Алла» никто не пострадал, кораблям не был нанесен ущерб.

Также 13 ноября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что йеменские хуситы атаковали беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами два эсминца США, когда суда проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Американские корабли не получили повреждений.

Ранее арсенал хуситов вызвал шок в Пентагоне.