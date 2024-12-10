Израиль ударил по морскому порту и военным объектам в Сирии

Израиль нанес удары по порту и военным объектам в провинции Латакия в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что сама провинция не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где оставались военно-морские силы сирийской армии.
Корреспондент агентства добавил, что после израильских ударов в Латакии сохраняется спокойная обстановка. По его словам, новые власти поддерживают порядок.
В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.
9 декабря глава израильского Минобороны Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ захватил контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.
Также телеканал Al Arabiya информировал, что ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии.
Ранее танки Израиля заметили близ Дамаска.