Израиль ударил по морскому порту и военным объектам в Сирии

Израиль нанес удары по порту и военным объектам в провинции Латакия в Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что сама провинция не пострадала, но был нанесен ущерб той части порта, где оставались военно-морские силы сирийской армии.

Корреспондент агентства добавил, что после израильских ударов в Латакии сохраняется спокойная обстановка. По его словам, новые власти поддерживают порядок.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

9 декабря глава израильского Минобороны Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ захватил контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.

Также телеканал Al Arabiya информировал, что ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии.

Ранее танки Израиля заметили близ Дамаска.