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Израильские ВВС наносят удары по военным объектам Сирии

Al Arabiya: Израиль атаковал авиабазы Сирии, уничтожены вертолеты и истребители

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ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на два источника в силовых структурах республики.

«Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии», — сказали собеседники канала.

Они сообщили, что Израиль «уничтожил инфраструктуру и десятки вертолетов и истребителей».

По данным местных СМИ, под удар также попал морской порт в сирийской Латакии, были уничтожены военные корабли, стоящие на рейде.

В пригороде Дамаска после атаки Израиля горит научно-исследовательский центр и управление радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Shot».

Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН принять меры для предотвращения дальнейшей оккупации Сирии израильской армией.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

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