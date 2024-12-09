Израильские ВВС наносят удары по военным объектам Сирии

ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на два источника в силовых структурах республики.
«Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии», — сказали собеседники канала.
Они сообщили, что Израиль «уничтожил инфраструктуру и десятки вертолетов и истребителей».
По данным местных СМИ, под удар также попал морской порт в сирийской Латакии, были уничтожены военные корабли, стоящие на рейде.
В пригороде Дамаска после атаки Израиля горит научно-исследовательский центр и управление радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Shot».
Министерство иностранных дел Ирана призвало Совет Безопасности ООН принять меры для предотвращения дальнейшей оккупации Сирии израильской армией.
До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.
Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.