Израиль захватил районы в буферной зоне на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 9 декабря захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией. Об этом сообщил глава израильского Минобороны Исраэль Кац, передает портал Ynet.

Министр заявил, что приказал ЦАХАЛ «немедленно действовать в Сирии» для создания зоны безопасности, свободной от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры, которая могла бы угрожать израильскому государству.

Кац добавил, что распорядился более не допускать контрабанды оружия из Ирана в Ливан через Сирию в пунктах пересечения границы», а также принять меры по ликвидации тяжелых стратегических вооружений на сирийской территории, включая, ракеты наземного базирования — ПВО, системы противовоздушной обороны, ракеты класса «земля — земля», крылатые ракеты и ракеты большой дальности.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

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