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Танки Израиля заметили близ Дамаска

Al Mayadeen: израильские танки заметили в 20 км от Дамаска

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильские танки заметили в 20 километрах от Дамаска, за пределами буферной зоны, куда их перебросили. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Отмечается, что танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую ранее были переброшены подразделения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские войска находились в населенном пункте Катана в 21 км от Дамаска.

Как пишет сирийская газета «Аль-Ватан», которую цитирует РИА Новости, передвижения израильской армии наблюдаются на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном.

«Захватили поселение Хинех (50 км от Дамаска) и к подножью Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя», — сообщила газета.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

9 декабря глава израильского Минобороны Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ захватил контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.

Позднее телеканал Al Arabiya информировал, что ВВС Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии.

Ранее Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля.

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