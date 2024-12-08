Дрон ВСУ атаковал второй за сутки гражданский автобус в Горловке

Второй за сутки гражданский автобус подвергся атаке украинского дрона в городе Горловка, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по транспортному средству на территории жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе. Целью стал автобус, следовавший по маршруту №2.

«Дрон попал прямо в баллоны, автобус уничтожен полностью», — говорится в заявлении.

Иные подробности о произошедшем, включая наличие пострадавших, пока не поступали.

Днем 8 декабря украинский БПЛА атаковал другой маршрутный автобус в Никитовском районе Горловки, в результате чего ранения получили четыре человека. Глава населенного пункта в своем Telegram-канале уточнил, что атаке подвергся автобус маршрута №8.

Приходько отметил, что в больницу пострадавших доставил водитель транспортного средства. В настоящее время врачи оказывают гражданам необходимую медицинскую помощь, подчеркнул он.

Ранее украинских солдат обвинили в применении армейской мины против мирных жителей Горловки.