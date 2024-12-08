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В Горловке украинский дрон атаковал маршрутный автобус

Четыре жителя Горловки пострадали в результате атаки дрона ВСУ на автобус

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские военные при помощи дрона сбросили боеприпас на автобус в городе Горловке, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили «Вести», сославшись на главу населенного пункта Ивана Приходько.

«Беспилотник сбросил боеприпас на маршрутный автобус в Горловке, ранены четыре мирных жителя», — говорится в материале.

Иные подробности о произошедшем пока не уточняются. В том числе это касается степени тяжести травм, полученных пострадавшими гражданами.

8 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон для атаки на многоквартирный жилой дом в городе Шебекино. По словам главы российского региона, беспилотник врезался в здание и детонировал. В результате повреждения получили фасад строения, а также два припаркованных рядом легковых автомобиля.

Предварительно, никто из мирных граждан не пострадал. После происшествия на место прибыли сотрудники оперативных служб, которым предстоит уточнить информацию о последствиях атаки.

Ранее морские дроны ВСУ атаковали Крымский мост.

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