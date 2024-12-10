В госдепе США рассказали, кто будет решать судьбу баз РФ в Сирии

Сирийский народ должен будет решить, что делать с военными базами РФ на территории страны, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. Его цитирует ТАСС.

«Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», — сказал Миллер.

Он также заявил, что у США нет информации о том, что планирует сделать в отношении российских баз новый сирийский режим.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада закончилось.

В тот же день боевики заняли провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Сами объекты оппозиционеры не тронули: сейчас базы работают в обычном режиме.

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.