Российские войска после паузы возобновили продвижение в район сел Макеевка и Невское в Луганской народной республике. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского», — сказал он.

По его словам, ВС РФ увеличили количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в селе Грековка (Петровское).

3 декабря Марочко заявлял, что российской армии осталось выбить украинскую армию из пяти населенных пунктов ЛНР для полного контроля над территорией республики.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись в районе села Малая Токмачка на Ореховском направлении.

Ранее Балицкий заявил, что Работино нужно отстраивать заново.