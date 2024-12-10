Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил о продвижении российских войск в районе двух сел в ЛНР

Марочко: ВС РФ после паузы начали продвижение в районе сел Макеевка и Невское

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска после паузы возобновили продвижение в район сел Макеевка и Невское в Луганской народной республике. Об этом заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«После непродолжительной оперативной паузы наши передовые подразделения возобновили освободительные действия в районе Макеевки (ЛНР) и Невского», — сказал он.

По его словам, ВС РФ увеличили количество ударов по концентрации техники и личного состава ВСУ в селе Грековка (Петровское).

3 декабря Марочко заявлял, что российской армии осталось выбить украинскую армию из пяти населенных пунктов ЛНР для полного контроля над территорией республики.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись в районе села Малая Токмачка на Ореховском направлении.

Ранее Балицкий заявил, что Работино нужно отстраивать заново.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами