Рогов сообщил о продвижении российской армии на Ореховском направлении

Российские военнослужащие продвинулись в районе села Малая Токмачка на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив позиции по переднему краю. Инициатива в наших руках», — заявил он.

По словам Рогова, на данном направлении военных действий ВС РФ активно осуществляют удары фронтовой авиацией и реактивной системой залпового огня (РСЗО).

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил о прилетах по местам закрепления украинских войск в населенных пунктах Запорожской области. По его словам, звуки взрывов также доносились со стороны прифронтового села Ольговское, где иногда останавливаются украинские военные, а также, предположительно, с окраины села Щербаки.

8 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что северная часть Курахово практически полностью перешла под контроль подразделений Вооруженных сил РФ. По его словам, взятие населенного пункта необходимо для того, чтобы артиллерия и беспилотники ВСУ не доставали до Петровского района Донецка, который часто попадает под обстрелы.

Ранее Рогов заявил, что ВС РФ постепенно зачищают «полукотел» возле Курахово.