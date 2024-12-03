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Марочко рассказал, сколько осталось взять населенных пунктов для полного контроля над ЛНР

Марочко заявил, что войскам России осталось взять пять населенных пунктов ЛНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

России осталось выбить украинскую армию из пяти населенных пунктов ЛНР для полного контроля над территорией республики. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Для полного освобождения ЛНР осталось выбить вооруженные формирования Украины из пяти населенных пунктов», — сказал Марочко.

По его словам, за ноябрь российские военные значительно продвинулись и взяли под контроль большую часть административной границы ЛНР.

1 декабря российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Курской областях.

29 ноября Telegram-канал Mash писал, что около 700 солдат Вооруженных сил Украины, минимум 100 из которых — иностранные наемники, попали в полуокружение в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. По его данным, российские военные не спешат штурмовать украинские позиции и наносят артиллерийские и авиаудары.

Ранее Зеленский назвал способ завершения конфликта на Украине.

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