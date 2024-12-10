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MWM подсчитал возможности России по производству «Орешников»

MWM: Россия может производить по 25 ракет «Орешник» в месяц

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Россия может производить по 25 баллистических ракет «Орешник» ежемесячно. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что мощности промышленности РФ позволяют поставлять в войска каждый год по 300 ракет. Military Watch Magazine подчеркивает, что президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты.

До этого Путин заявил, что Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы «Орешник» ко второй половине следующего года.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Белоруссии заявили о серьезности слов Лукашенко об «Орешнике».

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