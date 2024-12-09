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Сирийский премьер объяснил, почему армия не сражалась против повстанцев

Аль-Джаляли: у сирийских солдат не было мотивации сражаться против повстанцев

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Reuters

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил РИА Новости, что правительственные войска не сражались с повстанцами, так как находились в состоянии «морального коллапса».

«Военнослужащие сирийской армии оказались в состоянии морального коллапса, потеряв какую-либо мотивацию сражаться против своих братьев», — сказал аль-Джаляли.

По словам премьера, к этому привели экономические, социальные и психологические факторы: из-за сложных условий жизни и отсутствия убежденности в необходимости сражаться солдаты предпочитали отступать, не вступая в бой.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. В тот же день командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада закончилось.

Сам Асад получил убежище в России. Сирийский посол в Москве назвал его отъезд из Дамаска «позорным и унизительным».

Ранее в оппозиции Сирии рассказали о будущем российских военных баз в стране.

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