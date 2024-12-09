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В оппозиции Сирии рассказали о будущем российских военных баз в стране

Оппозиционер Аль-Асрави: Сирии нельзя отказываться от соглашений в ее интересах

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Сирия не должна отказываться от соглашений с Российской Федерацией, которые отвечают ее интересам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член исполнительного аппарата и глава отдела внешних связей оппозиционного Сирийского национального координационного комитета Ахмед Аль-Асрави.

«Мы не должны противоречить всем соглашениям, которые отвечают интересам Сирии и продолжают действовать в интересах Сирии, и мы должны связать их с интересами Сирии и ее связью с арабским делом», — сказал он, отвечая на вопрос о будущем военных баз РФ на территории Арабской Республики.

Днем 9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, сможет ли РФ сохранить свое военное присутствие в Сирии.

Утром 9 декабря стало известно, что оппозиция в Сирии взяла под свой полный контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. При этом боевики не проникли на российские базы в Тартусе и Хмеймиме, которые сейчас работают в обычном режиме.

Позднее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что воинские части России не отрезаны от военных баз в Сирии.

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.

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