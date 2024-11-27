Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости о прилетах по местам закрепления украинских войск в населенных пунктах Запорожской области.

«В прифронтовом селе Малая Токмачка, где закрепились бандеровцы, прилетало традиционно в районе ореховской колонии и ее окрестностям», — сказал Лебедев.

По его словам, звуки взрывов также доносились со стороны прифронтового села Ольговское, где иногда останавливаются украинские военные, а также, предположительно, с окраины села Щербаки. Как указал Лебедев, оттуда украинские войска запускают беспилотники.

По данным подпольщика, прилеты также были слышны со стороны села Павловка, где расположена зенитная установка.

Утром 27 ноября глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявлял о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории региона.

Запорожская область стала субъектом Российской федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе города Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее Рогов призвал не верить заявлению Зеленского об угрозах на Запорожском направлении.