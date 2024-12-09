ВСУ атаковали полигон, откуда запускают ракету «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую ракетную систему «Орешник». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что на пути к полигону российские военные 8 декабря уничтожили три беспилотника ВСУ. Первый был сбит около 5:30 мск, еще два — около 8:30.

По данным канала, предположительно, дроны взлетели с территории Днепропетровской области Украины.

Утром 9 декабря Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны ночью уничтожили два беспилотника над Астраханской областью и еще 11 — над Белгородской и Ростовской областями.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Японии заявили, что «Орешник» нельзя перехватить имеющимися у Украины средствами ПРО.