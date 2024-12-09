Военные за ночь перехватили 13 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 декабря перехватили и уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что восемь дронов были сбиты над Белгородской областью, три — над Ростовской областью и два — над Астраханской областью.

Врио губернатора Юрий Слюсарь Ростовской области сообщил, что дроны были сбиты в районе Миллерово и Каменска. По его словам, в результате отражения атак украинских беспилотников никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.