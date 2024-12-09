В Японии заявили, что «Орешник» нельзя перехватить имеющимися у Украины средствами ПРО

Украинская армия не в состоянии с помощью имеющихся у нее средств противоракетной обороны (ПРО) перехватить российские баллистические ракеты «Орешник». Об этом в интервью ТАСС заявил японский военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, экс-советник секретариата правительства, а ныне профессор Нобору Ямагути.

Он подчеркнул, что американские противоракетные комплексы Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа «Орешник», так как на последнем этапе полета она движется со слишком большой скоростью. Противоракеты Patriot PAC-3 не обладают для этого достаточной скоростью и имеют ограниченный радиус поражения.

Ямагути отметил, что ракеты типа «Орешник» в какой-то степени можно перехватывать с помощью американских комплексов ПРО Aegis, которые способны сбивать очень быстро летящие ракеты в космическом пространстве. Однако в настоящее время Запад даже не обсуждает вопрос о передаче Украине комплексов Aegis.

7 декабря сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко поставил задачу военно-промышленному комплексу (ВПК) совместно с российскими специалистами развивать систему «Орешник».

Ранее Путин заявил, что Россия планирует наладить серийный выпуск ракетной системы «Орешник» ко второй половине 2025 года.