В США заявили, что Иран стал ближе к ядерному оружию после ухода Асада

Иранская сторона стала ближе к созданию своего ядерного потенциала после ухода президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

»Иран уже ближе к ядерному оружию, чем когда-либо за 20 лет усилий Ирана по созданию своего ядерного потенциала», — говорится в статье.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, Иран претерпел «драматическое ускорение производства урана». Он добавил, что у Ирана достаточно запасов, чтобы создать четыре бомбы, однако это займет от года до 18 месяцев. Гросси подчеркнул, что сейчас иранская сторона движется в темпе, который предполагает, что страна сможет производить гораздо больше.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что заключенных выпускают из так называемых «тюрем Асада».