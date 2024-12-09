Рогов рассказал о продвижении российских войск в Курахово

Вооруженные силы России контролируют большую часть многоквартирных домов в западной части Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, в городе пока продолжаются тяжелые бои, они идут в западных районах, в многоэтажках.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что северная часть Курахова практически под контролем подразделений Вооруженных сил РФ.

По словам главы региона, освобождение Курахово необходимо для того, чтобы артиллерия и беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не доставали до Петровского района Донецка, который часто попадает под обстрелы.

Отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков рассказывал, что под Курахово окружены несколько бригад украинской армии.

Ранее военкор назвал «головную боль» ВСУ.