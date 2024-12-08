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Военкор назвал «головную боль» ВСУ

Военкор Котенок: Покровское направление является головной болью ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Покровское направление (Красноармейское — российское название) является «настоящей головной болью» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, российские войска «довольно свободно» продвигаются на данном направлении.

«По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — написал военкор.

7 декабря источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск (украинские названия — Покровск и Днепр). По его словам, эта дорога является ключевой в снабжении группировки ВСУ в Красноармейске. По этой трассе шли колонны военной техники, везли личный состав как в Красноармейск, так и в поселок Шевченко и другие населенные пункты к югу от города.

3 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал Кураховское и Покровское направления самыми сложными.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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